Neuer Brand bedroht Hunderte Anwohner bei LA

Im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein Feuer knapp 90 Kilometer östlich von Los Angeles Hunderte Menschen bedroht. Für rund 1000 Anwohner des Bezirks San Bernardino gelte eine Evakuierungsanordnung, teilte die Brandschutzbehörde Cal Fire am Mittwoch (Ortszeit) mit. Demnach bedrohten die Flammen etwa 600 Gebäude. Das sogenannte South-Feuer war am Mittwoch ausgebrochen und breitete sich bis zum Abend auf einer Fläche von rund zwei Quadratkilometern aus. Die Feuerwehr habe die Flammen zunächst nicht eindämmen können, hieß es.

Ein Feuerwehrmann sei bei Löscharbeiten leicht verletzt worden. In San Bernardino hätten die Flammen mindestens zwölf Gebäude beschädigt oder zerstört, berichtete die Zeitung «Los Angeles Times» unter Berufung auf Einsatzkräfte. Auf Fotos aus dem Ort Lytle Creek rund 100 Kilometer von Los Angeles entfernt waren verbrannte Autos sowie gegen die Flammen kämpfende Einsatzkräfte zu sehen.

Evacuation warning –

North of Glen Helen, east of Sierra Ave./Lytle Creek Rd. west of the 15 Fwy. pic.twitter.com/GLxpeBymzz