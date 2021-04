Kalb kommt mit zwei Gesichtern auf die Welt

Bauer Vasko Petrovski hat ein ganz besonderes Tier in seinem Stall in der Gemeinde Lažec (Lazhec) direkt an der griechischen Grenze stehen: Eine seiner Holstein-Kühe hat Mitte April ein Kalb mit zwei Gesichtern zur Welt gebracht.

Als er die typischen Laute der abkalbenden Mutterkuh gehört hatte, sei er sofort in den Stall gelaufen. Bei seinem Eintreffen entdeckte der Landwirt dann das Jungtier. Die umgehend verständigten Tierärzte einer nahegelegenen Klinik untersuchten das Kalb und erstellten eine hoffnungsvolle Diagnose: Das Kalb ist gesund. Es kann bereits selbstständig stehen und trinkt auch kräftig Milch.

«Wir werden alles für das Kalb tun»

Zwar hat es zwei Mäuler, jedoch enden beide in der selben Speiseröhre. Auch hat das Kalb nur ein Gehirn: «Wenn es Milch mit dem einen Maul trinkt, macht das andere die selben Bewegungen mit. Die Kommando-Signale kommen aus dem selben Nervenzentrum», erklärt der behandelnde Veterinär Sasho Gjorgjievski gegenüber «Newsflash».

Das Herz seines Besitzers hat das kleine Geschöpf nach dem ersten Schock jedenfalls schon erobert: «Ich will das Kalb behalten, solange es lebt. Wir werden alles für das Kalb tun», sagte Petrovski im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Dass Rinder mit zwei Köpfen geboren werden, kommt gar nicht so selten vor. Das Phänomen nennt sich Dizephalie und wird als spezielle Form von siamesischen Zwillingen beschrieben. Dabei kommt es im Mutterleib bei der Eizelle nicht zu einer vollständigen Teilung, wodurch die Körper der eineiigen Zwillinge verschmelzen.

(L'essentiel/rcp)