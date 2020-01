Teenager schockt Mutter mit Thailand-​​Mitbringsel

In klassisch britischer Party-Urlauber-Manier ist der junge Fraser Malcolm in eine fragwürdige Tätowier-Stube marschiert, um sich seinen Thailand-Trip am Rücken verewigen zu lassen. Dort ließ der junge Mann sich selbst verewigen, dazu seine beiden erhobenen Mittelfinger.

as if ma brothers went to thailand n got a tattoo of himself on his back ???? pic.twitter.com/TYz0R6QIkx— Heather Malcolm (@HeatherMalcolm5) January 7, 2020

Nicht so gut angekommen sein dürfte dieses «Mitbringsel» bei seiner Mutter zuhause in Schottland. Denn diese reagierte eher ungehalten, wie Frasers Schwester schadenfroh auf Twitter teilte. «Ich werde den kleinen F***** umbringen!», sagt Mrs. Malcolm in einem kurzen Video über ihren Sohn. Und auch der Tätowierer bekommt sein Fett weg, ihm will die grantige Mutter ihre «Stiefel in die Nüsse rammen».

(L'essentiel)