Drei «Helden» bleiben mit Autos auf Skipiste hängen

Drei Autofahrer haben am vergangenen Wochenende im bayrischen Reit im Winkl versucht, mit ihren Autos auf einer Skipiste zu fahren und blieben prompt stecken. Die Männer sind offenbar in der Nacht auf Samstag auf die für Autos eigentlich gesperrte Forststraße gefahren, wie der «Traunreuter Anzeiger» am Mittwoch berichtet. Ein Skiwanderer hat demnach die Fahrzeuge auf der Piste entdeckt und die örtliche Polizei darüber informiert.

Beim Eintreffen des zuständigen Polizisten waren zwei der drei Autos bereits wieder von der Piste runter und unten am Berg. Der letzte der drei «Helden», wie der Beamte die Männer gegenüber der Zeitung nannte, sei gerade in Begleitung eines Traktors ebenfalls vom Berg gekommen. Offenbar hatte der Traktorfahrer die Autos von der Piste geschleppt.

Der Beamte zitierte seine «Helden» auf die Wache, wo sie sich neben einer Standpauke auch eine gebührenpflichtige Verwarnung abholen durften. Die Bergwacht Reit im Winkel war zwar nicht an dem eigentlichen Vorfall beteiligt, nutze aber ein Foto der drei Autos im Schnee, um bei Instagram auf die Gefahren durch dieses leichtsinnige Verhalten aufmerksam zu machen.

Über die genauen Hintergründe des Falles ist derzeit nichts bekannt, der Polizist mutmaßt gegenüber der Zeitung, dass die Männer eventuell mit ihrem Verhalten Frauen beeindrucken wollten.

(L'essentiel)