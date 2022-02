Norwegischer Multimillionär von Lawine verschüttet

In Vorarlberg waren am Freitagnachmittag vier Sportler außerhalb der Pisten – aber mit Snowboardführer – im Skigebiet Albona am Berg Knödelkopf unterwegs, als sich gegen 16 Uhr eine Lawine löste. Ein 43-jähriger Norweger wurde von dieser vollständig verschüttet.

Sofort rückten die Bergrettungen und drei Hundeteams aus. Der verschüttete Mann, der norwegische Multimillionär Ole Martin Braathen, konnte dank einem Lawinenverschüttetensuchgerät geortet und geborgen werden.

Schutzausrüstung funktionierte

Doch trotz sofortigen Rettungsmaßnahmen und eingeleiteter Reanimation konnten die Rettungskräfte den Immobilienhändler nicht mehr retten. Alle Teilnehmer in der Reisegruppe waren mit Lawinenausrüstung ausgestattet, auch dem Verstorbenen sei es noch gelungen, seinen Lawinenairbag auszulösen.

Der 43-jährige Ole Martin Braathen verwaltete als CEO eines Familienunternehmens in Norwegen mehrere Immobilien. Sein Vermögen wird auf um 320 Millionen Euro geschätzt.

(L'essentiel/Philippe Coradi)