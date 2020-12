Mutter tötete Tochter (1) mit kochendem Wasser

Eine Mutter in England, die kochendes Wasser über ihre 19 Monate alte Tochter goss, muss lebenslänglich ins Gefängnis. Gracie starb nach einem einstündigen Todeskampf an den Verletzungen. Sie erlitt Verbrennungen an 65 Prozent ihres Körpers. Im Blut der Mutter wurde nach der Tat Kokain nachgewiesen.

Katie Crowder (26) sprach vor Gericht von einem Unfall und sagte, sie würde ihr Kind niemals verletzen. Sie erklärte, dass Gracie im Badezimmer einen Kübel mit heißem Wasser umgeworfen hatten. Sie habe ihr Kind erst später tot aufgefunden.

Das Gericht schenkte den Ausführungen der Mutter keinen Glauben und verurteilte die 26-Jährige. Richter Jeremy Baker sagte, es sei klar, dass nicht ein Unfall zu den Verletzungen geführt haben könne. «Was mit Gracie geschah, ist verstörend und tragisch», sagte Baker.

Motiv noch unklar

«Sie haben eine signifikante Menge kochendes Wasser über Gracies Gesicht und Körper gegossen, während das Kind in einem Pool von ebenso heißem Wasser sass», sagte Baker. «Die medizinischen Untersuchungen zeigen, dass Gracie dabei extreme Schmerzen gehabt habe, welche dazu führten, dass sie stark schrie und versuchte, den Pool zu verlassen.»

Laut Baker sei erwiesen, dass der Tod von Gracie nicht schnell hätte eintreten können. «Im Gegenteil: Der Todeskampf hat über eine Stunde gedauert, bis ihr Herz schließlich aufgab.» Erst nachdem Gracie gestorben war, suchte Katie Crowder Hilfe bei ihren Eltern, die nur wenige Schritte entfernt wohnen.

Wieso Katie Crowder ihr Kind umgebracht hat, ist bisher nicht klar. Die 26-Jährige soll an einer Depression gelitten haben.

(L'essentiel/fur)