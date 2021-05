111-​​Jähriger hat kuriosen Grund für biblisches Alter

111 Jahre alt und noch immer topfit. Dexter Kruger erblickte am 13. Jänner 1910 das Licht der Welt und ist somit der älteste Australier der Geschichte. Wie viele, die so ein hohes Alter erreichen, glaubt Kruger an ein Wundermittel, das ihn so jung geblieben werden ließ.

In seinem Fall ist es nicht «Bewegung» oder Gin wie bei «Queen Mum», die berühmte Mutter von Queen Elizabeth II., die 2002 im 102. Lebensjahr verstarb. Bei Kruger handelt es sich zwar sehr wohl um ein Lebensmittel, aber eines, das zumindest hierzulande nicht allzu bekannt und beliebt ist.

Geflügel-Innereien als Jungbrunnen

Angesprochen auf sein Geheimrezept für ein langes und erfülltes Leben, verriet der Australier, dass mindestens einmal pro Woche Hühnerhirn auf dem Speiseplan stehe. «Wissen Sie, Hühner haben einen Kopf. Und da drin ist das Hirn. Und das sind kleine Köstlichkeiten», begründet er seine Liebe für die etwas spezielle Geflügel-Delikatesse.

Kruger lebt in einem Altenheim und schreibt gerade an seiner Autobiografie. «Er hat von allen Bewohnern den schärfsten Verstand», erklärt Melanie Calvert, Leiterin der Einrichtung. «Für einen 111-Jährigen hat er ein unglaubliches Gedächtnis», ergänzt sie.

Mit seinen 111 Jahren ist Kruger zwar der älteste Australier der Geschichte. Und auch, wenn ihm dieser Umstand einen Eintrag in die nationalen Geschichts- und Rekordbücher sichert, ist er nicht die älteste Person aus Australien. Denn die 2002 verstorbene Christina Cook wurde unfassbare 114 Jahre alt.

(L'essentiel/mr)