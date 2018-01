Mann findet herzergreifende Botschaft in Höhle

Mit seinen rauen Dünen und steinigen Klippen ist der Strand von Crantock ein beliebtes Ausflugsziel. Auch bei Surfern steht die Gegend im Südwesten Englands hoch im Kurs. Aber Crantock Beach hat noch viel mehr zu bieten, wenn man etwas genauer hinschaut. In einer schwer zugänglichen Höhle hat der Fotograf Tom Last ein romantisches Gedicht samt einer Zeichnung entdeckt, die das Meer nur bei Ebbe preisgibt. Der Verfasser der in den Fels gemeißelten Botschaft hat sie einer Frau gewidmet, die im Meer ertrunken ist.

Um die Fotos schießen zu können, riskierte er sogar, dass ihn die Flut in der Höhle einschließt. Bevor der Fotograf den Beweis erbrachte, dass die Inschriften tatsächlich existieren, erzählten sich die Menschen aus Crantock über viele Jahre die Geschichte der Frau, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit ihrem Pferd über den Strand ritt, von der Flut erfasst wurde und nie wieder auftauchte. Ihr Geliebter, der im Ort als Joseph Prater bekannt ist, sei danach auf die Suche nach ihr gegangen und habe ein Gedicht für sie in den Stein geschrieben.

Prater heiratete 1913

Nun bewies Last, dass die Geschichte wahr ist, und dass Prater tatsächlich in der Gegend gelebt hat. Sein Gedicht neben einer Zeichnung seiner Geliebten richtet sich an einen möglichen Entdecker: «Zerkratze mein Gesicht nicht, sondern lasse mich in dieser einsamen Höhle am Meer sicher sein. Lasst die wilden Wellen um mich herum toben und für immer meine Lippen küssen.»

Wie Nachforschungen ergeben haben, arbeitete Prater in einer Milchfabrik und lebte in direkter Nähe der Höhle. Er wurde 1860 nur zwei Meilen von der Stelle entfernt im Meer getauft. 1913 heiratete er eine Frau namens Lillie Jenkin – wahrscheinlich die Frau, die später ertrank.

(sw/L'essentiel)