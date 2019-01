Mann nimmt 43 Kinder in Turnhalle als Geiseln

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Lengerich, einem Vorort von Münster, kam es am Montagabend zu einer Geiselnahme. Ein Mann stürmte in eine Turnhalle und nahm 43 Kinder und zwei Betreuerinnen als Geisel.

Eine Polizeisprecherin zu «Bild»: «Der Geiselnehmer war ein Einzeltäter und hielt 43 Jugendliche und zwei jeweils 23-jährige Betreuerinnen in seiner Gewalt. Sie sind alle unversehrt und werden nun betreut.»

In einer Turnhalle in #Lengerich kam es am frühen Abend zu einer Geiselnahme. Ein Einzeltäter bedrohte eine Übungsgruppe. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. #KreisSteinfurt— Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) January 7, 2019

Situation dauerte eine Stunde

Die Situation dauerte eine Stunde an, bis der Täter von Spezialkräften verhaftet wurde. Er drohte mit dem Zünden einer Bombe. Die Polizeisprecherin weiter: «Die Betreuer schafften es, dass alle Kinder nach sehr kurzer Zeit aus der Halle flüchten konnten.»

Der Mann wurde von der Polizei in der Eingangshalle verhaftet. Eine Bombe war nicht zu finden. Es gebe Hinweise, dass der Täter psychisch krank sei, so die Sprecherin.

Am Abend vermeldete die Polizei über Twitter, dass alle Kinder wieder bei ihren Eltern zu Hause seien. Bei Bedarf würde den Kindern Betreuung gewährleistet.

Alle 43 Kinder und Jugendlichen der Übungsgruppe befinden sich mittlerweile in der Obhut ihrer Eltern. Auch die beiden Betreuerinnen sind augenscheinlich unverletzt. Bei Bedarf werden sie weiter von unseren Kollegen betreut. #KreisSteinfurt #Lengerich— Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) January 7, 2019

(L'essentiel/fss)