«Eine Turbulenz und sie verliert ihr Auge»

Der Instagram-Account «Passenger Shaming» ist dafür bekannt, Bilder von Fahr- oder Fluggästen zu posten, die sich in der Öffentlichkeit unangemessen verhalten. Dies ist auch bei einem Bild der Fall, das vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde.

Darauf zu sehen ist eine Frau, die sich im Flugzeug auf dem Boden vor einem Sitz niedergelassen hat. Eine zweite Frau sitzt über ihr auf dem Sessel und klebt ihr falsche Wimpern an. Dabei hantiert sie mit einer Pinzette nahe am Auge der am Boden sitzenden Frau.

«Das ist so verdammt gefährlich»

Die Follower des Instagram-Accounts regen sich über das Bild auf. «Das ist so verdammt gefährlich, eine kleine Turbulenz und die Werkzeuge sind in ihren Augen», schreibt einer. Ein anderer meinte: «Und wie haben Sie ihr Augenlicht verloren? Turbulenzen, sie führten dazu, dass sich die Pinzette direkt in meinen Augapfel bohrte.»

Einige finden die Situation weniger problematisch. So heißt es beispielsweise: «Das ist mal eine gute Art, den Flug zu verbringen. Wimpernverlängerungen dauern ja auch ewig!» Wieder andere wundern sich vor allem darüber, wie viel Platz der Frau am Boden zum Sitzen zur Verfügung steht.

