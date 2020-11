15-​​Jähriger crasht betrunken Papas Mercedes

Ein 15-Jähriger hatte am Freitagabend das Auto seines Vaters entwendet und hat mit zwei Freunden (beide 16) im Schweizer Kanton Zug eine Spritztour unternommen, wie die Zuger Polizei am Sonntag mitteilt. Schließlich verlor er die Kontrolle über das Auto, worauf dieses in eine Straßenlampe prallte.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere 1000 Euro. Weil der 15-Jährige alkoholisiert schien, wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Einige Minuten vor dem Crash wurde der 15-Jährige zudem von einer Radaranlage geblitzt. Er war mit 90 Stundenkilometern statt der erlaubten 50 unterwegs.

Der 15-Jährige wurde festgenommen. Er muss sich nun wegen verschiedener Delikte vor der Jugendanwaltschaft verantworten.

(L'essentiel)