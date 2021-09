Mann, der Rodney-​​King-​​Video aufnahm, ist tot

Sein Video war der Schlüsselbeweis in einem der folgenreichsten Prozesse der jüngeren Geschichte Kaliforniens – jetzt ist George Holliday an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, wie sein Freund und Mitarbeiter Robert Wollenweber mitteilte. Holliday hatte im März 1991 vor seinem Haus Polizisten dabei gefilmt, wie sie den Schwarzen Rodney King verprügelten. Trotzdem wurden die Beamten ein Jahr später freigesprochen, was zu tagelangen Ausschreitungen, Gewalt und Schießereien führte, bei denen mehr als 60 Menschen getötet wurden.

King rief im Fernsehen zur Ruhe auf. Der damalige Präsident George H. W. Bush setzte das Militär ein. 1994 bekam King 3,8 Millionen Dollar (nach heutigem Kurs etwa 3,5 Millionen Euro) Schadenersatz zugesprochen, die er jedoch durch Fehlinvestitionen größtenteils wieder verlor. 2012 ertrank er mit 47 Jahren in seinem Swimmingpool.

« Sie filmen alles und jeden »

Holliday dagegen hatte von seinem Video keinerlei Vorteile und arbeitete weiter als Klempner, wie er der «New York Times» im vergangenen Jahr erzählte. Er habe seine Kamera kurz vor dem Polizeiübergriff auf King gekauft und sei ständig damit unterwegs gewesen. «Sie wissen ja, wie das ist, wenn Sie ein neues Technikteil haben», sagte er. «Sie filmen alles und jedes.» Deswegen habe er auch instinktiv zur Kamera gegriffen, als er damals in der Nacht den Lärm Kings und der Polizisten vor seinem Haus gehört habe.

Im Juli bot er die Kamera zum Kauf an. Unklar ist, ob sie jemand zu dem von Holliday geforderten Mindestpreis von 225.000 Dollar haben wollte. Der ungeimpfte Holliday starb nach Angaben Wollenwebers am Sonntag.

(L'essentiel/DPA/dmo)