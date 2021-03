«Charlie Hebdo»-​​Cartoon zeigt Meghan und Queen

Pourquoi Meghan a quitté Buckingham ?



En vente demain ! pic.twitter.com/X7hJHKHPDx — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) March 9, 2021

Die französische Zeitschrift «Charlie Hebdo», bekannt für ihre satirischen Cartoons, veröffentlicht als Titelbild der neuesten Ausgabe eine Darstellung von Herzogin Meghan (39) und Königin Elizabeth (94). Letztere kniet auf ihrer Schwiegertochter und scheint ihr die Luft abzudrücken.

Das Bild erinnert an den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd, der im Mai 2020 in den USA starb, als der weiße Polizist Derek Chauvin ihm mit seinem Knie am Hals die Luft abdrückte.

Im Titel heißt es «Warum Meghan den Palast verlässt» und in einer Sprechblase sagt Cartoon-Meghan: «Weil ich nicht mehr atmen konnte». Das ist eine Anspielung auf Polizeigewalt-Opfer Eric Garner und George Floyds letzte Worte, die später zur Parole der «Black Lives Matter»-Bewegung wurden: «I can't breathe» – «Ich bekomme keine Luft».

So reagierten die Twitter-User

Auf Social Media gab es mittlerweile zahlreiche Reaktionen auf den Cartoon. Viele Userinnen und User in Großbritannien glauben, dass die Zeitung zu weit gegangen sei. So schreibt etwa Halima Begum, Leiterin des Runnymede Trust, einer britischen antirassistischen Denkfabrik, in einem Tweet, dass das Bild «in vielerlei Hinsicht inakzeptabel» sei.

«Das ist auf allen Ebenen falsch. Die Königin als George Floyds Mörder, der Meghans Hals zerquetscht? Meghan sagt, sie kann nicht atmen? Dies überschreitet keine Grenzen, bringt niemanden zum Lachen oder fordert Rassismus heraus. Es schmälert Probleme und provoziert eine Straftat.»

#CharlieHebdo, this is wrong on every level. The Queen as #GeorgeFloyd's murderer crushing Meghan's neck? #Meghan saying she's unable to breathe? This doesnt push boundaries, make anyone laugh or challenge #racism. It demeans the issues & causes offence, across the board. pic.twitter.com/ptNXs8RtuS — Dr Halima Begum (@Halima_Begum) March 13, 2021

«Empörend» und «ekelhaft»

Die Journalistin Nadine White, Chefredakteurin der Zeitung «The Independent», bezeichnete die Überschrift als «ekelhaft». Das Kollektiv Black and Asian Lawyers For Justice hat das Cover zudem mit den Worten «empörend», «ekelhaft» und f«aschistischer Rassismus» versehen. Die Zeitung nutze «ein Trauma für den Profit» aus.

French racism is peak. This is some white supremacist bullshit. We should bring the smoke. Pimping #GeorgeFloyd trauma for profit. Outrageous, disgusting, fascistic racism. #CharlieHebdo #BlackLivesMatter #MeghanMarkle pic.twitter.com/vvvsNdjd5k — Black and Asian Lawyers For Justice (@BameFor) March 13, 2021

Der Cartoon erschien kurz nachdem Herzogin Meghan und Prinz Harry (36) US-Talkmasterin Oprah Winfrey (67) ein Interview gegeben haben, in dem die Herzogin von Sussex die britische Königsfamilie des Rassismus beschuldigte.

In einer Anschlagsserie rund um die Mohammed-Karikaturen von «Charlie Hebdo» im Januar 2015 starben insgesamt 17 Menschen, darunter auch drei islamistischen Täter. Im Dezember wurden alle 14 Angeklagten im «Charlie Hebdo»-Prozess schuldig gesprochen.

(L'essentiel/red)