Inhaftierte schreibt rührende Worte an Gefängnis-​​Wärter

Die Kanadier gelten gemeinhin als sehr höfliches Volk. So überrascht es nur bedingt, dass eine Einheit der kanadischen Polizei einen Brief erhielt, in dem sich eine Frau nach einem mehrtägigen Gefängnisaufenthalt für die fürsorgliche Betreuung bedankt. Zu dem kuriosen Fall kam es in Langford in der Provinz British Colombia.

«Ich war nervös vor meinem Aufenthalt bei euch. Aber ich will euch wissen lassen, dass ich es sehr schätze, wie hilfsbereit und freundlich jeder war. Besonders die vier Gefängniswärter, die einen harten Beruf haben und dafür oftmals keine Wertschätzung von denen erfahren, für die sie sorgen. Ihr macht den Unterschied. Vielen Dank für die Fürsorge und Freundlichkeit, die ich in der Haft erfahren habe, 4 1/2 Sterne», endet der Brief, dem ein Zwinkersmiley angefügt ist.

@WestshoreRCMP don’t often get thank you cards from people who “stay” with us, but this was sure nice to see. 4.5 star rating to boot! pic.twitter.com/3vfLhzQOG4 — West Shore RCMP (@WestshoreRCMP) January 18, 2021

«Werden Rechte respektieren»

Die Grußkarte wurde von der örtlichen Polizei, der Westshore RCMP (Royal Canadian Mounted Police), am Montag (Ortszeit) auf Twitter veröffentlicht. Die Polizei freute sich über die ungewöhnlichen Grußworte. Dem lokalen Sender CTV sagte Polizeisprecherin Nancy Saggar, dass es sich um eine «sehr liebe» Geste handle. Sie könne sich an keinen anderen Fall erinnern, in dem Mitarbeiter der Behörde eine solche Dankeskarte von einem Festgenommenen erhalten hätten.

Auf der Vorderseite der Karte sei demnach zu lesen: «Wenn unser Flugzeug aus irgendeinem Grund in Schwierigkeiten geraten würde, würde ich Euch mit Euren Sauerstoffmasken helfen, bevor ich meine richtig einstelle». Genauere Angaben zur Identität der Frau machte Saggar nicht, die aber festhielt, dass Gefangene selbst in der Haft noch Rechte hätten und man diese auch in Zukunft respektieren werde.

(L'essentiel/mr)