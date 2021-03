Fotopreis geht an aufwendiges Orang-​​Utan-​​Bild

Die «World Nature Photography Awards» sind – verglichen mit den lang etablierten «Wildlife Photographer of the Year» oder den «Comedy Wildlife Awards» – ein relativ kleiner Fotowettbewerb. Unwichtig ist er deshalb aber nicht. Denn die Verantwortlichen wählen aus den Beiträgen nicht nur die eindruckvollsten Motive aus, sondern setzen sich auch für die Erde ein. So wird etwa für jede Einsendung ein Baum gepflanzt.

Doch das ist noch nicht alles: «Wir wissen, dass die Herausforderungen rund um den Klimawandel enorm sind, aber wenn alle zusammenhalten, können erstaunliche Dinge erreicht werden», schreibt die Organisation. Das sei die Philosophie hinter dem Wettbewerb. «Die Fotografie kann einen großen Beitrag leisten und Menschen dazu bewegen, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen und ihre eigenen Gewohnheiten zum Wohle des Planeten zu ändern.»

Die Veranstalter selbst gehen mit gutem Beispiel voran: Sie unterstützen zwei Wohltätigkeitsorganisationen für den Klimawandel: Clean Air Task Force und die Coalition for Rainforest Nations.

Verwirrende Perspektive

Aber auch unabhängig der guten Absichten kann sich das Gewinnerfeld 2020 durchaus sehen lassen, wie die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten der verschiedenen Kategorien beweisen. Insgesamt wurden Beiträge aus 20 Ländern und sechs Kontinenten eingesendet.

Zum Gesamtsieger wurde in diesem Jahr der Kanadier Thomas Vijayan gekürt. Seine Aufnahme, die auch in der Kategorie «Tiere in ihrem Lebensraum» («Animals in their habitat») die Nase vorn hat, zeigt einen Borneo-Orang-Utan beim Erklimmen eines Baumes. Dass das zu den bedrohten Arten zählende Tier hinauf klettert, ist jedoch erst auf den zweiten Blick ersichtlich. «Um diese Aufnahme zu bekommen, habe ich einen Baum ausgewählt, der im Wasser stand, damit ich eine gute Reflexion des Himmels bekomme», erklärt der Fotograf.

Dann habe er stundenlang gewartet – was sich, wie Vijayan sagt, mehr als gelohnt habe: «Die von mir gewählte Perspektive wird den Betrachter im ersten Moment verwirren und das macht das Bild so besonders.»



