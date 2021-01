Mysteriöses Flugobjekt stürzt vor Hawaii ins Meer

Filmaufnahmen zeigen ein sehr helles, längliches, blaues Objekt, das sich im Nachthimmel senkt und dann scheinbar in den Ozean fällt.

Die mysteriösen Objekte am Nachthimmel alarmierten am 30. Dezember gegen 20.30 Uhr mehrere Bewohner an der Westküste Oahus, bei der örtlichen Polizei gingen Meldungen ein.

Die unbekannten Flugobjekte bewegten sich laut den Beobachtungen sehr schnell und waren in etwa so groß wie ein Leitungsmast. Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA prüfte die Meldungen in den vergangenen Tagen, konnte aber keine Angaben dazu machen. Ihr liegen keine Informationen zu Flugzeugabstürzen oder Ähnlichem vor.

«Oh shit!»

Eine lokale Bewohnerin beschrieb den Moment, als sie das Objekt erblickte gegenüber Hawaii News Now: «Ich blickte in den Himmel und dachte nur Oh shit!» Die Frau war so beeindruckt vom mysteriösen blauen Stab, dass sie sofort ihren Ehemann rief. Gemeinsam setzte sich das Ehepaar ins Auto und raste dem UFO ca. drei Meilen weit nach, wo sie schließlich beobachteten, wie das Objekt ins Wasser fiel.

Eine weitere Augenzeugin berichtete von einem zweiten, weißen Licht, das aus derselben Richtung gekommen sei, wie das erste.

User auf den sozialen Medien deuteten jedoch darauf hin, dass es sich um einen mit LED-Lichtern ausgestatten Drachen oder eine Drohne handeln könnte.

About the blue UFO over Hawaii, I hope this comparison can help people to be informed about the possible explanation, a led kite.

Ein weiterer Twitter-User brachte die Möglichkeit eines beleuchteten Paragliders ins Spiel:

Wo UFO sind, da lassen Punchlines nicht lange auf sich warten: 2020 war schlimm… und 2021?

2017 hatte die New York Times ehemalige und aktive Piloten des US-Militärs zu Wort kommen lassen, die über UFO-Sichtungen berichteten. Außerdem wurde ein mittlerweile stillgelegtes Geheimprogramm der US-Regierung publik, das unbekannte Sichtungen analysierte. Letztes Jahr reaktivierte das Pentagon das Programm - dieses Mal öffentlich.

