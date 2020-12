Forscher graben in Pompeji Street-​​Food-​​Imbiss aus

In Pompeji haben Archäologen ein außergewöhnlich gut erhaltenes antikes Straßenrestaurant mit farbenfrohen Fresken entdeckt. «Die Analysemöglichkeiten sind außergewöhnlich, weil erstmals auch die gesamte Umgebung ausgegraben wurde», teilte der Leiter der Ausgrabungen in Pompeji, Massimo Osanna, am Samstag mit. In der Nähe wurden zudem Überreste mehrerer Opfer des Vulkanausbruchs vor rund 2000 Jahren gefunden.

«Das Lokal scheint hastig geschlossen und von seinen Besitzern verlassen worden zu sein», sagte Osanna der Nachrichtenagentur Ansa. «Möglicherweise ist einer der Männer, etwa der älteste, während der ersten Phase der Eruption gestorben, als der Dachboden einbrach.» Nach Osannas Worten fanden die Forscher auch die Überreste eines Mannes, der offenbar von heißen Dämpfen getötet wurde, als er den Deckel von einem der Töpfe hielt – möglicherweise ein Dieb oder ein hungriger Bewohner auf der Flucht vor dem Vulkanausbruch.

Knochenreste von Schweinen, Enten, Ziegen und Schnecken

Die Forscher fanden Abdrücke von Speisen, welche Informationen über die Essgewohnheiten im Pompeji zur Zeit der großen Vulkan-Katastrophe im Jahr 79 n. Chr. liefern könnten. In Tontöpfen fanden die Archäologen zudem Entenknochen und Reste von Schweinen, Ziegen, Fischen und Schnecken, die möglicherweise – in der Art einer Paella – zusammen gekocht worden waren.

Derartige Straßenrestaurants, sogenannte Thermopolia (zusammengesetzt aus dem griechischen «thermos» für heiß und «poleo» für verkaufen) waren in der römischen Welt sehr populär. Allein in Pompeji gab es mindestens 80 solcher Lokale.

Erst zwei Drittel der archäologischen Stätten erschlossen

Pompeji ist heute nach dem Kolosseum von Rom die am zweithäufigsten besuchte Touristenattraktion Italiens. Im vergangenen Jahr besichtigten fast vier Millionen Menschen die archäologische Stätte. Wegen der Corona-Pandemie ist Pompeji für Besucher derzeit geschlossen, doch finden dort weiter Ausgrabungen statt.

Pompeji liegt unweit von Neapel am Fuße des Vesuvs. Die archäologischen Stätten umfassen ein Gebiet von rund 44 Hektar, von denen erst zwei Drittel erschlossen sind.

(L'essentiel/AFP)