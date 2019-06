Verletzte hängt an Heli-​​Propeller fest

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einer Wanderung in Phoenix (US-Bundesstaat Arizona) stürzte eine Frau, verletzte sich schwer am Kopf. Mit einem Hubschrauber sollte sie ins nächste Krankenhaus geflogen werden. Aber: Die Trage, in der die Frau lag, war mit einem Seil gesichert, damit sie sich beim Hochziehen nicht um die eigene Achse dreht. Dann das Drama: Das Seil, riss, der Albtraum begann. Die Trage rotiert samt Frau im Kreis, die Verletzte dreht sich wie ein Propeller.

Sofort lassen die Retter die Trage ein Stück weiter zu Boden, doch es hilft nichts. Die Trage hört nicht auf und dreht sich immer schneller. Fast zwei Minuten lang brauchen die Einsatzkräfte, bis sie die Situation in den Griff zu bekommen. Erst als der Pilot mit der Trage wegfliegt, hört diese auf, sich unkontrolliert im Kreis zu drehen, die Retter schaffen es, die Verletzte an Bord zu ziehen.

Die 74-Jährige wurde in ein Krankenhaus geflogen, sie soll den Zwischenfall gut überstanden haben. Ihr war zwar nach der Landung schlecht, dies legte sich aber schnell wieder. Laut Ärzten wird die Frau auch keine Spätfolgen haben.

(L'essentiel/isa)