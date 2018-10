Hier regnet es 30.000 Liter Prosecco

Artikel per Mail weiterempfehlen

Conegliano ist die Heimat des weltbekannten Proseccos und Ausgangspunkt der «Prosecco-Straße», die bis ins benachbarte Valdobbiadene führt. Bis anhin wohl eher Liebhabern des italienischen Schaumweins bekannt, hat die beschauliche Gemeinde in Italien nun zumindest auf Social Media eine größere Bekanntheit erlangt.

Der Grund dafür ist so traurig wie skurril: Ein Mitarbeiter hatte in einen Gärungstank zu viel frisch gepressten Most gefüllt. Dabei «explodierte» dieser und ließ das prickelnde Getränk wie einen Wasserfall der Silo-Wand entlang regnen.

«Davon träume ich nachts»

Rund 30.000 Liter sollen dabei auf dem Asphalt gelandet und im Boden versickert sein, wie die Destillerie L'enoteca Zanardo Giussano auf Facebook schreibt.

Das Video ging rasch viral und wurde über 1,2 Millionen Mal geklickt. «Das ist, was ich träume, wenn ich mitten in der Nacht aufwachte...», kommentiert ein User.

