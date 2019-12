Unbekannter schießt Hund ins Gesicht

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Blutverschmiert, abgemagert und halb verdurstet» hat eine Tierfreundin den schwer verletzten Hund auf einer Straße in Bosnien, wie der Tierschutzverein Pfotenhilfe in Lochen (Grenzregion OÖ (Salzburg) berichtet. Unbekannte sollen den Vierbeiner verprügelt und dann mitten in die Schnauze geschossen haben. Die notwendigen Operationen und Medikamente sind teuer.

Der zwei bis drei Jahre alte Rüde wurde offenbar mit einem harten Gegenstand schwer verprügelt. Jürgen Stadler, Chef der Pfotenhilfe, vermutet eine Metallstange. «Und als wäre das nicht schrecklich genug», so Stadler, «hat man ihm auch noch mitten ins Gesicht geschossen!»

Eine Tierfreundin entdeckte den Vierbeiner Anfang November. Nach einigen Telefonaten, unter anderem mit dem Tierschutzverein Pfotenhilfe, brachte sie den schwer verletzten Hund nach Wien in eine Klinik. Ob «Joschi» die Verletzungen überlebt, war anfangs nicht klar. Das Kerlchen wurde rasch an der Schnauze operiert.

Zur Zeit nur Spezialfutter

Über eine Woche blieb Joschi stationär in der Klinik. Jetzt kümmert man sich auf dem Tierschutzhof Pfotenhilfe um den Rüden. Damit er wieder normal fressen und trinken kann, ist dringend noch eine zweite Operation nötig, weil er seinen Mund noch nicht schließen kann. Der Hund bekommt deshalb zur Zeit lediglich weiches Spezialfutter, weil er trotz seiner OP noch nicht richtig kauen kann.

Der Tierschutzverein bittet um Spenden, um Joschi eine zweite Operation zu finanzieren und ihn weiterhin mit Schmerzmittel und Medikamenten versorgen zu können.

(L'essentiel)