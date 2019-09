260-​​jähriges Haus wird verschifft

Das Galloway-Haus wurde 1760 erbaut. Bis vor kurzem stand es in Easton, westlich von Washington. Doch nun wurde das alte Haus nach Queenstown gezügelt – in einem Stück. Knapp 10 Kilometer ging es erst vier Nächte lang übers Land, am Mittwoch brachte ein Schiff das Haus zur gut 80 Kilometer entfernten DeCoursey Cove in Queensland. Die Kosten für den aufwendigen Transport belaufen sich auf eine Million Dollar. Die Planung dauerte zwei Jahre.

Die Besitzer wollen das Haus am neuen Ort wiederbeleben, wie sie der «Capital Gazette» erzählen. Christian Neeley, der die Kosten mit seinen Eltern teilt, wollte eigentlich ein Haus am Wasser. Weil er keines fand, kaufte er sich eben sonst eines und brachte es zum Wasser. Der Cyber-Security will auf diese Weise weg von der Wegwerfgesellschaft kommen. Was am Haus nicht mehr gebraucht wird, werde weiterverkauft und nicht einfach weggeworfen.

Das Haus war ursprünglich von einer Familie mit vier Kindern gebaut worden. Eine der Töchter heiratete Edward DeCoursey, der das Land besaß, zu dem das Galloway-Haus nun gebracht wurde. Der Familienfriedhof, wo auch DeCourseys Frau beerdigt sein dürfte, wird sich ein paar hundert Meter vom neuen Standort entfernt befinden.

(L'essentiel/vro)