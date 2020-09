Verhafteter nutzt Anruf für Čevapčići-​​Order

Die meisten Verhafteten nutzen den Anruf, der ihnen rechtlich zusteht, um Bekannte, Verwandte oder einen Anwalt zu kontaktieren. Nicht so jedoch ein Mann aus Banja Luka in Bosnien. Die Polizei der Republik Srpska stieß auf den in seinem Auto schlafenden Mann. Als sie ihn weckten, stellten sie fest, dass er sehr stark betrunken war.

Meanwhile in Bosnia: Mann wird betrunken und am Steuer schlafend von der Polizei erwischt und mit auf die Wache genommen. Er hat das Recht auf einen Anruf. Und bestellt eine Runde Čevapčići für alle. https://t.co/tUVoVeUgzT — Srdjan Govedarica (@SrdjanGovedrica) September 21, 2020

Um keine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer darzustellen und um den Betrunkenen in einer Zelle ausnüchtern zu lassen, nahmen sie den Mann mit. Auf der Polizeiwache angekommen, stand ihm rechtlich ein Anruf zu. Der Hunger des Mannes war allerdings offenbar größer als sein Freiheitsdrang, weswegen er in einem nahegelegenen Restaurant anrief und mehrere Portionen Čevapčići für alle bestellte.

Berichten zufolge bot er diese auch der Polizei an. Die Beamten freuten sich über die Geste und nahmen die Aktion mit Humor. Denn bekanntlich hilft nach einer durchzechten Nacht nichts besser auf die Sprünge als eine deftige Mahlzeit.

(L'essentiel/leo)