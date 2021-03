Lockdown-​​müde Franzosen fliehen nach Madrid

Die Zahl französischer Staatsbürger, die nach Spanien reisen, zeigt derzeit klar nach oben. Darunter sind viele, die einfach wieder einmal das Leben genießen möchten. Zwar müssen auch in Spanien die Lokale nach 23 Uhr schließen, trotzdem freuen sich einige der französischen Besucher darauf, in Madrid feiern zu können.

«Ich werde Madrid genießen», sagt ein Franzose, der gerade eben am Flughafen von Madrid angekommen ist. «Um ehrlich zu sein, ich werde nicht um 23 Uhr nach Hause gehen – das mache ich in Paris auch nicht. Ich werde feiern.»

#LoMásVisto | "Estamos huyendo". "Puede que haga una fiesta en casa". "Aquí todo está abierto". Franceses que llegan a Barajas explican por qué viajan a Madrid en plena pandemia pic.twitter.com/0iGkmNhLZG — Europa Press (@europapress) March 20, 2021

Seit zwei Tagen sind weite Teile Frankreichs, darunter auch der Großraum Paris, in einem erneuten Lockdown. Für viele ist es bereits das dritte Mal seit einem Jahr, dass das komplette Leben (mit Ausnahme der Geschäfte des täglichen Bedarfs) herunterfahren musste. Grund also, außer Landes zu flüchten. Ein Direktflug von Paris nach Madrid ist auf «Expedia.fr» zurzeit für 97 Euro zu haben. Bereits am Freitagnachmittag waren hunderttausende Pariser überstürzt aus der Stadt geflüchtet.

Spanier müssen zuhause bleiben

Viele Einheimische dürften keine Freude an den ausländischen Besuchern haben. Ihnen ist es nämlich bis nach Ostern untersagt, in eine andere Region innerhalb des Landes zu reisen. Die Bilder von deutschen Besuchern auf Mallorca, haben laut «Reuters» bei vielen bereits für Unmut gesorgt.

(L'essentiel/Patrick McEvily)