208 Millionen Euro winken im Lotto-​​Jackpot

4, 12, 25, 46, 48, dazu noch die Sterne 7 und 12 – das wären die glücklichen Zahlen gewesen, die man am Freitag für den größten Euromillions-Gewinn aller Zeiten hätte tippen müssen. Weil das aber niemandem gelang, blieb der Jackpot von 202 Millionen Euro ungeknackt. Immerhin: Neun Teilnehmende konnten sich über einen Gewinn von rund 178.000 Euro freuen. So viel gab es für 5 Richtige und einen Stern.

Die nächste Ziehung findet am Dienstag statt. Im Jackpot werden dann, laut «Euro Millions» 208 Millionen Euro liegen. Die Obergrenze liegt momentan bei 210 Millionen Euro. Ist die Grenze erreicht, was der Fall sein wird, sollte der Jackpot wieder nicht geknackt werden, fließen die überschüssigen Spieleinnahmen den Gewinnern mit nächstniedrigerem Rang zu, also denen mit 5 Richtigen und einem Stern.

Das kann vier weitere Male passieren. Hat bis dahin immer noch niemand fünf Richtige und zwei Sterne, wird der Jackpot auf dem nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. Es kann dann also dazu kommen, dass gleich mehrere Gewinner große Millionenbeträge einfahren.

(L'essentiel/Lucas Orellano)