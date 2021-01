2000 Personen wegen Mutation in Quarantäne

2000 Angestellte und Patienten einer Berliner Klinik befinden sich wegen eines Corona-Ausbruchs in Quarantäne. So wurden laut «Bild»-Zeitung 50 Corona-Infektionen in der Humboldt-Klinik nachgewiesen.

Da unter den Fällen auch die britische Virus-Mutation B.1.1.7 entdeckt wurde, hat das Krankenhaus am Freitag einen Aufnahmestopp für neue Patienten erlassen. Zurzeit werden in der Klinik in Berlin noch 400 Patienten behandelt. Bei Routine-Screenings wurden bei 20 Personen Mutationen festgestellt, bei 14 Patienten und 6 Angestellten.

Eine Sprecherin von Vivantes, dem kommunalen Krankenhausbetreiber der Klinik Humboldt, sagte gegenüber der Zeitung: «Patienten werden prinzipiell in allen Vivantes-Kliniken bei der Aufnahme auf das Corona-Virus getestet. Im Humboldt-Klinikum erhalten Patienten zudem zweimal wöchentlich einen PCR-Test.» Auch Mitarbeiter werden per PCR-Test auf Covid-19 getestet. Wie es zu den vielen Corona-Fällen in der Klinik kam, ist bislang nicht bekannt.

«Wäre eine Katastrophe für Berlin»

1700 Mitarbeiter des Krankenhauses dürfen sich wegen des Corona-Ausbruchs nur noch zwischen Klinik und Wohnung bewegen. Seit Montag steht für Mitarbeiter ein Sammeltaxi zur Verfügung, nur im Notfall sollen Krankenhausangestellte die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

Für die Angestellten der Humboldt-Klinik ist es keine einfache Situation. «Wir als Pfleger sind mittendrin, da machen wir uns auf jeden Fall Sorgen», so die 53-jährige Krankenschwester Elena Jerebtsov.

Gegenüber «Focus Online» sagte ein weiterer Klinik-Mitarbeiter, er mache sich Sorgen, ob er seine Familie mit der Mutation angesteckt haben könnte: «Hunderte meiner Kollegen waren in den letzten Tagen zu Hause bei ihren Familien, sie waren unterwegs, beim Einkaufen» Und auch vor einem Superspreading-Event, der die ganze Hauptstadt Deutschlands mit seinen 3,7 Millionen Einwohner betreffen könnte, sorge man sich. «Es könnte sich bald herausstellen, dass nicht nur 20, sondern vielleicht schon 200 oder noch viel mehr infiziert sind. Das wäre eine Katastrophe für uns – und für Berlin.»

Eine Patientin, die kurz vor dem Corona-Ausbruch in der Klinik behandelt wurde, erkundigte sich bei der Klinik, wie sie sich verhalten sollte: «Als ich am Sonntagabend im Krankenhaus angerufen habe, wurde ich nur ausgelacht», so die Frau. Man habe ihr gesagt, wenn sie Corona bekommen würde, hätte sie es sich beim Einkaufen und nicht in der Klinik geholt.

