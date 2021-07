Polizei verhaftet Schützen vom Horror-​​Kino

Nach tödlichen Schüssen in einem Kino im US-Bundesstaat Kalifornien hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handele sich um den 20-jährigen Joseph Jimenez, der keine zwei Meilen vom Tatort entfernt wohnt, wie die San Bernardino Sun berichtet. In seiner Wohnung sei eine Waffe gefunden worden, die im Kaliber der Tatwaffe entspricht, teilte die Polizei in der Stadt Corona am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Die Beamten ermittelten unter anderem wegen Mordes, nachdem am Montag in einem Kino in dem Ort die 18-jährige Rylee Goodrich erschossen und der 19-jährige Anthony Barajas lebensgefährlich verletzt worden waren, wie es hieß. Beide waren in den Kopf geschossen worden. Neben der Schusswaffe fanden die Ermittler während einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Verdächtigen weitere Hinweise. In Jimenez’ Auto wurde auch die Brieftasche von Goodrich gefunden. Gegen ihn wird wegen Mord, versuchtem Mord und Raubes ermittelt. Es wurde eine Kaution von zwei Millionen Dollar festgelegt.

Die beiden jungen Leute besuchten den Angaben zufolge gemeinsam eine Vorstellung des Horror-Films «The Forever Purge». Nach der Vorstellung wurden sie von einem Angestellten des Kinos gefunden. Die Frau starb noch am Tatort, der Mann kam ins Krankenhaus. Die Polizei sprach von einem «abscheulichen Verbrechen». Die Filmvorstellung war nur von sechs Menschen besucht worden. Einer davon war Jimenez. Nun sucht die Polizei nach den anderen drei Personen, die den Horrorfilm anschauten.

«Er stand auf der Straße und starrte Autofahrer an»

Ob sich die Tat während oder nach Ende des Films ereignete, war zunächst nicht bekannt. Auch das Motiv war Polizeiangaben zufolge unklar. Der Angriff schien nicht provoziert worden zu sein, sagten die Beamten. Zeugenaussagen hätten die Ermittler auf die Spur des mutmaßlichen Täters geführt.

In seiner Nachbarschaft ist Jimenez als eigenartiger Typ bekannt, der «einen ängstigen konnte, wenn er jemanden nicht kannte», wie ein Nachbar erzählt. So soll er sich bisweilen in die Mitte der Straße gestellt und geweigert haben, aus dem Weg zu gehen, während er die betroffenen Autolenker anstarrte. Der Verdacht, Jimenez gehöre einer Gang an, erhärtete sich nicht.

(L'essentiel/DPA/trx)