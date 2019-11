Junge schob sich 31 Magnetkugeln in Penis

Boy stuck 31 magnetic balls up his penis which got stuck in bladder for 70 days https://t.co/CkuRWKf2gp pic.twitter.com/qdrIYKDVQM — NewsBop! (@NewsBop) November 16, 2019

Die Aufnahmen, die im Wuhan Children's HoKrankenhaus in China gemacht wurden und derzeit im Internet die Runde machen, sind nichts für schwache Nerven.

Ein 12-Jähriger hatte sich laut Metro satte 31 Magnetkugeln in den Penis geschoben, um seine «Anatomie zu erforschen». Zu Beginn störten ihn die Kugeln offenbar nicht. Doch knapp zwei Monate später klagte der Junge dann über so starke Bauchschmerzen, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Bei einer ersten Untersuchung konnten die Ärzte dann aber nichts finden und eine Magen-Darm-Erkrankungen schnell ausschließend. Als die Mediziner nichts finden konnten, stellten sie den Jungen zur Rede.

Buckeyballs in Penis eingeführt

«Wir zogen den Jungen zur Seite und fragten ihn. Schließlich gab er zu, dass er knapp 70 Tage zuvor Buckeyballs in seinen Penis eingeführt hat», erklärt Arzt Dr. Wang. gegenüber Metro. Bei Buckeyballs handelt sich um ein beliebtes Spielzeug in China. Die Kugeln sind magnetisch und können somit in verschiedenen Form gestapelt werden.

Der Junge hatte die Kugeln zu einer langen Kette geformt und anschließend in seine Harnröhre geschoben. Die Ärzte pumpten daraufhin Luft in die Blase und zogen die Kugeln wieder heraus.

Medienberichten zufolge soll sich der 12-Jährige mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung befinden und sich wieder vollständig erholen.

(L'essentiel)