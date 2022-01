Hunderte Migranten im Mittelmeer gerettet

Mehrere private Hilfsorganisationen haben im zentralen Mittelmeer Hunderte Bootsmigranten aus Seenot gerettet. Die Crew des deutschen Schiffs «Louise Michel» nahm 62 Menschen von einem Schlauchboot aus an Bord, darunter einige Kinder und Babys, wie die Organisation des «Banksy-Schiffs» am Donnerstag mitteilte.

Last night the #LouiseMichel spotted a rubber boat in distress.

We were able to take all 62 people, including several children and babies, safely aboard. Most of them are exhausted and traumatised, but relieved to have survived. #SolidarityandResistance pic.twitter.com/78Yj7PJnYB — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) January 20, 2022

Die Mannschaft der «Mare Jonio» rettete nach Angaben von Mediterranea Saving Humans in zwei Einsätzen insgesamt 208 Menschen aus Seenot. Am Donnerstagmorgen teilte außerdem die Organisation Ärzte ohne Grenzen mit, fast 110 Bootsmigranten an Bord der «Geo Barents» geholt zu haben.

The second rescue carried out this morning by the #MareJonio was also made possible thanks to the extraordinary and tireless work of @alarm_phone: together we can defeat the deadly border politics. #CivilFleet pic.twitter.com/1YiwZLssPD — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) January 20, 2022

Die Flüchtlinge und Migranten legen unter anderem von den Küsten des Bürgerkriegslandes Libyen ab. Dort steigen immer wieder Menschen in oft überfüllte Boote mit dem Ziel Italien und der Hoffnung auf ein besseres Leben. In Italien sind die Einsätze der zivilen Seenotretter politisch umstritten. Vor allem rechte Parteien kritisieren, dass die Organisationen die Menschen in das Mittelmeerland bringen.

#GeoBarents has just rescued 109 ppl after a morning of searching for their boat in distress, alerted by @alarm_phone. Our teams are treating several people for mild hypothermia but all are doing well; they reported spending the night at sea after fleeing #Libya.

©@MonrasAndrea pic.twitter.com/ZFbWn13TIi — MSF Sea (@MSF_Sea) January 20, 2022

(L'essentiel/dpa)