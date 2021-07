Waldbrände trüben Himmel in New York

Die riesigen Waldbrände im Westen der US-Küste sind am Dienstag selbst im Tausende Kilometer entfernten New York zu spüren gewesen: Starker Wind trieb den Rauch von den Feuern in Kalifornien, Oregon, Montana und anderen Staaten im Westen bis an die Ostküste. New York war in einen Rauchschleier, auch Haze genannt, gehüllt. Die Sicht war behindert und die Luftqualität schlecht.

Die meisten New Yorker nehmen den dunklen Himmel bedrohlich wahr. Auf Twitter berichteten einige User auch, dass man den Rauch riechen könne. Der lokale Fernsehsender WLNY fing aber auch andere Stimmen ein: «Ich finde es sieht wunderschön aus.» sagte ein Mann gegenüber einer Reporterin.

Der Rauch birgt laut der New York Times auch Gesundheitsrisiken für verletzliche Einwohnerinnen und Einwohner. Die Behörden hätten deshalb die Warnstufe erhöht. Wie die Zeitung berichtet, sollte sich der Nebel im Verlaufe des Mittwochs auflösen und dann weiter Richtung Süden und damit die Hauptstadt Washington DC ziehen.

Im Westen brennt es noch immer

In Oregon wuchs das sogenannte Bootleg Fire auf 1595 Quadratkilometer an – das ist die Hälfte der Fläche des US-Staats Rhode Island. Rauch- und Aschewolken stiegen bis zu zehn Kilometer in die Höhe. Zwei Waldbrände in der kalifornischen Sierra Nevada erfassten jeweils rund 160 Quadratkilometer. Extreme Wetterbedingungen – Trockenheit, Hitze, Blitze – erschweren die Löscharbeiten.

In der westkanadischen Provinz British Columbia gilt wegen der Brände seit Dienstag der Notstand – er erlaubt den Behörden, Massenevakuierungen anzuordnen und Schutzeinrichtungen für die in Sicherheit gebrachten Menschen einzurichten. «Wir haben einen kritischen Punkt erreicht», warnte der Minister für öffentliche Sicherheit der Provinz, Mike Farnworth.

Gegenüber der Associated Press sagt ein Meteorologe über den Rauch an der Ostküste: «Wir sehen viele Waldbrände, die eine Menge Rauch mit sich bringen. Normalerweise dünnt sich der Rauch auf dem Weg Richtung Osten aus. Im Moment liegt aber so viel in der Atmosphäre von all diesen Feuern, dass er (über New York) immer noch ziemlich dick ist. Dieses Phänomen haben wir in den vergangenen beiden Jahren schon mehrfach beobachtet.» Die US-Ostküste hatte bereits im vergangenen Herbst Rauch von Waldbränden in Oregon erreicht.

(L'essentiel/DPA/AFP/pme)