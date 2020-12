Irre Lotto-​​Zahlen sorgen für Riesenwirbel

Congratulations to 20 new multimillionaires who each won over R5 million on the PowerBall jackpot! 5, 6, 7, 8, 9, 10 ???? What will your winning numbers be? Check your tickets now to see if you’re a winner #FestiveYamaMillions pic.twitter.com/7DYpDjTL4R — #PhandaPushaPlay (@sa_lottery) December 2, 2020

Äußerst ungewöhnliche Lotto-Zahlen haben in Südafrika für Aufsehen gesorgt - und zu Vorwürfen des Betrugs. Bei der Nationalen Lotterie waren am Dienstag die Zahlen 5, 6, 7, 8, 9 und die «Powerball»-Superzahl 10 gezogen worden. 20 Menschen hätten mit diesen Zahlen jeweils über fünf Millionen Rand (etwa 268 000 Euro) gewonnen, schrieb die Lotterie auf Twitter. «Diese Zahlen können ungewöhnlich sein, aber wir sehen viele Spieler, die diese Sequenz spielen.»

20 New Multi-Millionaires!



Congratulations to tonight's 20 winners of PowerBall draw. These numbers may be unexpected but we see many players opt to play these sequences.



Could you be one of these winners? Check your tickets now! — #PhandaPushaPlay (@sa_lottery) December 1, 2020

Allerdings war in sozialen Medien alles andere als Freude für die Sieger zu spüren. «Sorry Bruder, das Ganze ist ein großer Schwindel», schrieb ein Twitter-Nutzer; «20 Gewinner!! Das ist lächerlich», polterte ein anderer. Einige versuchten, die Sequenz anhand mathematischer Wahrscheinlichkeit zu erklären. «Man würde erwarten, dass diese Art von Ergebnis mindestens einmal pro Jahrhundert irgendwo auf der Welt vorkommt», schrieb ein Nutzer.

«Ungewöhnlich, aber nicht unmöglich»

Wegen der Empörung schaltete sich die Nationale Lotterie-Kommission (NLC) ein. Die Zahlensequenz sei zwar «ungewöhnlich, aber nicht unmöglich», teilte sie am Mittwoch mit. Man wolle den Südafrikanern versichern, dass alle Spiele und Methoden der Nationalen Lotterie einem rigorosen Überprüfungsverfahren unterzogen würden. Zudem würden unabhängige Prüfer und Mitarbeiter der NLC die Ziehungen beobachten.

In Südafrika sind Betrugsvorwürfe nicht ungewöhnlich. Immer wieder kommt es zu großen Korruptionsskandalen, in die Regierungsvertreter oder große Unternehmen verwickelt sein sollen. Ex-Präsident Jacob Zuma etwa muss sich derzeit wegen Korruption, Geldwäsche und Betrugs im Zusammenhang mit einem milliardenschweren Rüstungsgeschäft vor Gericht verantworten.

Sorry brother the whole thing is big scam with no known success stories of it — ????????Landless jobless democracy???????? (@mjweni) December 2, 2020

1 in 42mil for any combination. For ease of maths say 42 combos that are suspiciously perfect so 1 in a mil. Say 50 draws per year so 1 in 20k. At least say 200 weekly draws across globe, so you would expect this type of result at least once a century somewhere worldwide — iWalton (@iWaltonUK) December 2, 2020

(L'essentiel/dpa)