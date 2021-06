Südafrikanerin hat Zehnlinge zur Welt gebracht

Auf den Ultraschallbildern waren zunächst «nur» acht Babys zu sehen, beim Kaiserschnitt dann die Überraschung: Gosiame Sithole (37) ist nun Mutter von zehn Kindern.

Mehrlingsgeburten dieser Art sind extrem selten. Zudem treten bei ihnen oft Komplikationen auf, die dazu führen können, dass nicht alle Kinder voll entwickelt zur Welt kommen.

Sitholes Ehemann Teboho Tsotetsi erzählte «Pretoria News» nach einem anfänglichen Schock, dass seine Frau die sieben Jungen und drei Mädchen im Alter von 29 Wochen zur Welt gebracht habe: «Sie war sieben Monate und sieben Tage schwanger. Ich bin glücklich. Ich bin emotional. Ich kann nicht viel reden.»

Local South African media reporting that 37-year-old Gosiame Thamara Sithole from Gauteng gave birth to 10 babies (decuplets) last night, setting a new world record.



This comes barely a month after a woman from Mali gave birth to 9 children in Morocco. pic.twitter.com/wVwUTzdxdk