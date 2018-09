«Als wir tanzten, zückten alle ihre Handys»

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Wegen des schlechten Wetters hatten am Samstag alle Flüge am Flughafen von Palma de Mallorca Verspätung», erinnert sich Corinne Hardegger. «Die Langeweile brachte einen Kollegen und mich auf die Idee, eine kleine Tanzeinlage auf dem Fahrsteig am Gate einzulegen.»

Die Schweizerin tanzt seit sechs Jahren und war deswegen auch auf Mallorca um an Tanz-Workshops teilzunehmen: «Deshalb waren wir am Flughafen auch immer noch in Tanzstimmung.» Zuhause angekommen, stellte sie das Video von sich und ihrem Tanzpartner auf Facebook, um Freunde aus der Tänzerszene daran teilhaben zu lassen. Über Nacht wurde das Gute-Laune-Video dann ganze 24.000 Mal aufgerufen.

(L'essentiel/qll)