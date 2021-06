Wetter spielt laut Meteorologen verrückt

Der Westen Kanadas und der Nordwesten der USA werden von einer extremen Hitzewelle heimgesucht. In der Ortschaft Lytton in der kanadischen Provinz British Columbia wurde am Sonntag die Rekordtemperatur von 46,6 Grad Celsius gemessen. Dies ist die höchste Temperatur, die jemals in Kanada verzeichnet wurde, wie das Umweltministerium des Landes mitteilte. Laut Klaus Marquardt vom Wetterdienst Meteonews kann es gut sein, dass der Rekord schon am Montag wieder gebrochen wird und die Temperaturen auf über 47 Grad steigen.

Los Angeles könnte das Wasser ausgehen

Die zuvor höchste gemessene Temperatur in Kanada betrug 45 Grad Celsius und war im Juli 1937 in zwei Städten der Provinz Saskatchewan verzeichnet worden. Das Umweltministerium gab wegen der extremen Hitze Warnungen für British Columbia und die Provinz Alberta sowie für Teile von Saskatchewan, Yukon und der Northwest Territories heraus. Die Hitzewelle werde die ganze Woche über andauern, hieß es. Die Temperaturen würden zehn bis 15 Grad über den Normalwerten liegen.

Eine ähnliche Warnung vor einer «gefährlichen Hitzewelle» veröffentlichte der nationale Wetterdienst der USA für die nordwestlichen Bundesstaaten Washington und Oregon. Für Montag wurde dort eine Rekordhitze in den Großstädten Seattle und Portland erwartet.

Der ganze Westen der USA leidet zudem bereits seit Monaten unter einer Dürre. Davon betroffen sind 143 Millionen Menschen. Für Klaus Marquardt von Meteonews könnte sich schon bald die Frage stellen, von wo etwa die Millionenstadt Los Angeles ihr Wasser beziehen kann, wenn weiter so wenig Regen fällt. Die «Los Angeles Times» zitiert denn auch Behördenvertreter, die die Bevölkerung darauf einstellen, dass es in den kommenden Monaten zu Wassersparmaßnahmen kommen könne.

«Es ist der Wurm drin»

Nicht nur sind die Temperaturen außergewöhnlich hoch – sie setzen laut Meteonews auch viel früher im Jahr ein, als dies üblicherweise der Fall ist. Der Nordwesten der USA gilt eigentlich als eine kühlere Region, in der es oft regnet. Die Menschen dort sind sich solch heiße Temperaturen nicht gewöhnt. Während im Süden und Südwesten die Gebäude fast durchgehend klimatisiert sind, ist dies in Städten wie Seattle oder Portland nicht immer der Fall. Stark von der Hitze betroffen dürfte laut Marquardt zudem die Landwirtschaft sein. Neben dem Wassermangel könnte die Hitze auch zu einer gefährlichen Belastung für die Tiere werden, die genauso mit den heißen Temperaturen kämpfen wie wir Menschen.

Laut dem Meteorologen spielt das Wetter weltweit im Moment verrückt. «Bei mir haben die Alarmglocken noch nie so geschrillt wie diesen Monat.» Während Teile Westeuropas vor allem im April und Mai noch eher kühle Temperaturen erlebten, hätten beispielsweise Finnland und Russland schon zu diesem Zeitpunkt eine außerordentliche Hitze erlebt. Mittlerweile würden an ganz unterschiedlichen Orten Hitzerekorde erstellt, wo man solch hohe Temperaturen eigentlich nicht erwartet.

In Ungarn maß man das erste Mal mehr als 40 Grad im Juni. In Estland wurde der Allzeitrekord geschlagen. Und in der Laptewsee in der russischen Arktis schmilzt das Eis ebenfalls überdurchschnittlich schnell. «Es ist der Wurm drin» resümiert Marquardt. Ob und wie diese Muster sich weiter über das Jahr erstrecken, kann man im Moment aber noch nicht sagen.

