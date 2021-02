Zwei Tote bei zwölf Messerstechereien in London

In London hat es am Wochenende mehrere Messerstechereien gegeben, bei denen zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Einer von ihnen ist der 22-jährige Sven Badzak, der am frühen Freitagabend mit einem Kollegen in einen Lebensmittelladen im Süden von London gegangen war, um Orangensaft für seinen Vater zu holen. Wie die britische «Sun» berichtet, wurden die beiden Freunde auf dem Heimweg niedergestochen. Badzak starb am Tatort, sein Kollege befindet sich in kritischem Zustand im Krankenhaus.

Mutter Jasna Badzak trauert um ihren einzigen Sohn: Die Ärztin hat ihr Leben lang hart gearbeitet, um Sven in die selbe Privatschule schicken zu können, in die auch die Prinzen William und Harry gingen. Sven sollte bald an die Uni gehen, er wollte Anwalt werden. «Er war der netteste Junge, den man sich vorstellen kann. Er hatte perfekte Manieren», sagt die 49-Jährige.

Als ihr Sohn am Freitagabend nicht zurückkehrte, habe sie ihn auf sein Handy angerufen. Die Stimme auf der anderen Seite der Leitung schockierte sie: Ein Polizeibeamter ging ran und teilte der Mutter mit, dass ihr Sohn tot sei.

Ein besonders blutiges Wochenende

Nach Angaben der Polizei, die eine Mordermittlung eingeleitet hat, sollen die mindestens zwölf Vorfälle von Freitag und Samstag jedoch nicht miteinander in Verbindung stehen. Die Bilanz ist erschreckend: zwei Todesopfer und elf weitere verletzte Beteiligte. Die Polizei verstärkte ihre Kräfte im betroffenen Stadtteil Croydon.

«Die Gewalt, die wir gesehen haben, ist sinnlos und unsere Gedanken sind bei der Familie des 22-Jährigen, der tragischerweise sein Leben verloren hat», sagte Kommissar Andy Brittain, der für den Süden Londons zuständig ist. «Ich möchte der Gemeinde jedoch versichern, dass unser Bezirk sicher ist. Die Ermittlungen gehen weiter und vier Menschen sind festgenommen worden.» Die Festnahmen sollen der Nachrichtenagentur PA zufolge allerdings nicht in Zusammenhang mit der Ermittlung wegen Mordes stehen.

Auch im Nordwesten Londons kam am Samstagabend bei einer Stecherei vor einem Supermarkt ein junger Mann ums Leben.

Messerstechereien sind ein großes Problem in Großbritannien. In den vergangenen Jahren hatte es mehrere Terrorattacken im Land gegeben, bei denen Stichwaffen benutzt worden waren. Doch auch unter Jugendlichen kommt es immer wieder zu Streits, bei denen die Beteiligten zu Messern greifen und sich gegenseitig verletzen. Bei den Vorfällen am Wochenende seien jedoch hauptsächlich Erwachsene beteiligt gewesen, hieß es von der Polizei.

(L'essentiel/DPA/kle)