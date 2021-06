Vampir-​​Kater stellt Instagram auf den Kopf

Sehr leicht hatte es der besondere Kater nicht. Er lebte auf den Straßen von Russland und schlug sich mehr schlecht als recht durch, bis ihn Tierschützer in ein Tierheim brachten. Dort angekommen, fiel natürlich ein – oder vielmehr zwei – Merkmale sofort auf: «Mr. Guru» hat einen extremen Überbiss und die vorstehenden Zähnchen erinnern stark an den transsilvanischen Grafen aus Buch und Fernsehen. Doch genau diese Besonderheit verhalf der «Dracula-Katze» zu einem liebevollen Zuhause.

Ein Vampir in den sozialen Medien

Die 38-jährige Apazieva Olga verliebte sich sofort in das Vermittlungs-Posting des Tierheims und adoptierte den kleinen Vampir. Die tierliebe Russin hat bereits einen dreibeinigen Hund namens «Rex» und eine Hündin namens «Chipa». Auf ihrem Instagram-Kanal postet sie nun laufend, lustige Bilder ihres Gespanns – im Vordergrund natürlich «Mr. Guru» in lustigen Kostümen die ihn als Graf Dracula in Szene setzen.

Für den guten Zweck

Doch, wer jetzt glaubt, dass es Olga nur um den Ruhm gehen würden, hat sich geirrt. Mit den Bildern sammelt sie Spenden für russische Tierheime, die sich auch weiterhin um die ärmsten Seelen der Straße kümmern.

(L'essentiel/tine)