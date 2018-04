Ist das die Lösung gegen Plastik im Meer?

Die Meere von Kunststoffmüll befreien. Das ist das erklärte Ziel des Schweizers Yvan Bourgnon. Schaffen will er das mithilfe eines riesigen Quadrimarans namens Manta. Dieser ist derzeit an der Erfinder-Messe in Genf als Modell im Maßstab 1:80 zu sehen (siehe Bildstrecke).

3000 Forschungsstunden von sechs Unternehmen stecken darin. Das Boot müsse zwei Auflagen erfüllen, führte Bourgnon am Mittwoch in Genf vor Medienvertretern aus: Plastikabfälle aus dem Meer fischen und ökologisch sein.

Klimaneutral und effizient

Die fertige Manta, die im Rahmen des Projekts «The Sea Cleaners» entsteht, wird 70 Meter lang, 49 Meter breit, 61 Meter hoch und 2500 Tonnen schwer sein. Wind sowie Strom aus erneuerbaren Quellen – Windräder und Solarpanels – sollen den Quadrimaran vorwärts bewegen.

An Bord des Schiffs befindet sich ein Sortierwerk. Die mit Förderbändern aus dem Wasser geholten Abfälle werden an Bord verdichtet. Über 250 Tonnen Plastik kann das Schiff aufnehmen, bis seine Ladung in einem Hafen gelöscht werden muss. An Land sollen die Abfälle fachgerecht wiederverwertet werden.

Ziel des Projekts «The Sea Cleaners» ist es, Plastik aus dem Meer zu holen, bevor es sich in Nanopartikel zersetzt und von lebenden Organismen aufgenommen wird. Zonen mit Meeresverschmutzungen gibt es vorwiegend in Asien, Afrika und Südamerika.

Müllberge gesehen, Lösung überlegt

Lanciert wurde das Projekt 2016. «Auf meiner Weltumrundung mit dem Sportkatamaran, in dem ich über 200 Tage auf dem Wasser war, habe ich diese Ozeanverschmutzung feststellen müssen. Die Entscheidung war klar: Ich muss etwas tun», begründete Bourgnon sein Vorhaben auf Wemakeit.com.

This is the stomach content of a single sea turtle found last year. Microplastics will increase dozens of times unless we clean it up. pic.twitter.com/UPNEhCP0lr— The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) 11. Mai 2017

2020 soll mit dem Bau der Manta begonnen werden, zwei Jahre soll es dauern, bis das Schiff auslaufen kann. Es soll 30 Millionen Euro kosten und eine Lebensdauer von 30 Jahren haben. Die Betriebskosten belaufen sich laut Schätzungen auf eine Million Euro pro Jahr.

Die Initiatoren des Projekts rechnen damit, dass es zehn bis 15 Jahre dauert, um die Wirksamkeit des Bootes zu belegen. Dieses soll auch zur Sensibilisierung eingesetzt werden, um den Konsum und die Verschwendung von Plastik zu verringern. Zudem soll zum Bau von Recylingwerken ermutigt werden.

So soll Yvan Bourgnons Manta einmal die Meere reinigen. (Video: Youtube/The Sea Cleaners)

