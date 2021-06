Held schießt Amokläufer nieder – und wird getötet

A member of the WeAreChange family John Hurley stopped a mass shooting, in response the police shot and killed him!



«Er stand nicht einfach da und überlegte, sondern eilte zur Tür, als er die Schüsse hörte, sah den Schützen und rannte sofort in seine Richtung los», sagt Bill Troyanos, der in Arvada im US-Bundesstaat Colorado in einem Army-Shop arbeitet, gegenüber «Denver7» über seinen Kunden Johnny Hurley (40). Und fügt an: «Ich will nur, dass seine Familie weiß, wie heldenhaft er handelte.»

Doch sein Heldenmut sollte Hurley wegen einer tragischen Verwechslung das Leben kosten. Nachdem der 40-Jährige mit seiner Pistole den Amokläufer erreicht und niedergestreckt hatte, hob er dessen AR-15-Sturmgewehr auf. «Was dann geschah, ist ebenso tragisch wie der Tod von Police Officer Gordon Beesley», sagt Arvadas Polizeichef Link Strate. «Ein am Tatort eintreffender Beamter sah Hurley mit dem Gewehr in der Hand und erschoss ihn.»

Amokläufer wollte möglichst viele Polizisten töten

Zuvor war Officer Beesley wegen einer verdächtigen Person in die historische Altstadt von Arvada geeilt. Er war unterwegs zum dortigen Park, als hinter ihm ein Pickup einparkte. Videoaufnahmen zeigen, wie der 59 Jahre alte Ronald Troyke mit dem Gewehr in der Hand aussteigt, Beesley nacheilt und ihm etwas zuruft. Als sich dieser umdreht, schießt ihn Troyke nieder.

Danach soll Troyke die Fenster eines Streifenwagens herausgeschossen haben und in die Luft gefeuert haben, bevor ihn Hurley mit seiner Faustfeuerwaffe stoppte – und selbst getötet wurde, als er Troykes Gewehr aufhob. Später wurde bei Troyke zuhause eine Notiz gefunden, auf der stand, er wolle heute «so viele Polizisten umbringen wie möglich.» Sein Bruder hatte zuvor angegeben, Troyke sei im Begriff, «etwas Verrücktes zu tun.»

Am Freitag veröffentlichte Hurleys Familie ein Statement, in dem sie sich für den Support von der Stadt und der Polizei bedankte. Sie warte nun auf die Ergebnisse der Untersuchung. Zur Unterstützung der Familie wurde von einem Freund eine Spendenaktion ins Leben gerufen. «Johnny liebte die Natur und hatte eine Leidenschaft für Essen und Kochen» heißt es da. Er habe einfach gelebt und wenig besessen. «Er wurde nun ein Opfer der sinnlosen Gewalt, die leider in unserer Gesellschaft nur allzu präsent ist.»

