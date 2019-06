Mann rettet Reh aus Fluten und wärmt es

Ein 27-Jähriger zieht sich bei eisigen Temperaturen bis auf die Unterwäsche aus. Dann springt er in den eiskalten Fluss, denn er will ein Leben retten. Das Leben eines Rehs. Tränen in den Augen? Es geht noch weiter. Er rettet das Bambi, bringt es Land und wickelt es in seine Kleidung ein, um es zu wärmen. Echt wahr! Die Webseite Good News berichtete.

Marc Headon und sein Kollege Jamie, Toyne waren gerade auf dem Weg nach Hause, als sie eine Herde am Fluss stehen sahen. Irgendwas war nicht in Ordnung. Als sie ihr Auto parkten, sahen sie, was es war: Ein Tier war in den Fluss gestürzt und drohte, zu ertrinken. Headon zögerte nicht lang und sprang ins Wasser, sein Kollege filmte die Aktion. Wie viele Heiratsanträge die beiden danach bekamen, ist unbekannt.

(mb/L'essentiel)