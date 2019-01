Zwei Menschen sterben bei Explosion in Bäckerei

Bei einer heftigen Explosion im Zentrum von Paris sind am Samstagmorgen 36 Menschen verletzt worden, zwei Feuerwehrmänner haben ihr Leben verloren. Die Detonation ereignete sich in einer Bäckerei im 9. Arrondissement - einer Wohn- und Geschäftsgegend. Die Polizei vermutet derzeit ein Gasleck als Ursache.

Premierminister Édouard Philippe, Innenminister Christophe Castaner und der Pariser Staatsanwalt Rémy Heitz begaben sich zum Unglücksort, wie die Polizei und Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Wegen der Explosion barsten Fensterscheiben in der Umgebung, in der geschäftigen Pariser Innenstadt brach ein Brand aus. Auf der Strasse waren Trümmerteile zu sehen, der untere Teil eines Gebäudes war verwüstet und stand in Flammen. Auch geparkte Autos wurden durch die Explosion beschädigt. Die Polizei ging zunächst von einem Gasleck aus, da die Feuerwehr zum Unglückszeitpunkt wegen eines Gasaustritts vor Ort im Einsatz war.

300 Einsatzkräfte vor Ort

Laut einer Polizeisprecherin ereignete sich die Explosion gegen 9.00 Uhr in einer Bäckerei in der Rue de Trévise, ein Feuer brach aus. Ursprünglich sei die Feuerwehr wegen des Austretens von Gas an den Ort der späteren Explosion gerufen worden. Rund 100 Polizisten und knapp 200 Feuerwehrleute waren laut Innenminister im Einsatz. Die Lage sei unter Kontrolle, hieß es am Vormittag.

Die Feuerwehr versuchte die Flammen zu löschen und Menschen mit Hilfe von Leitern in Sicherheit zu bringen. Rettungskräfte versorgten rund ein Dutzend Verletzte vor Ort, die meisten wurden wegen Kopfverletzungen behandelt.

«Ich bin noch immer in Schock», sagt ein Journalist vor Ort. Die Explosion sei ohrenbetäubend gewesen, ein grosser Feuerball hätte sich gebildet. Es gebe immer noch viele Leute, die Hilfe benötigen. «Es war eine heftige Explosion, noch hunderte Meter entfernt gingen Scheiben in Bruch.»

Explosion at a bakery in central Paris (9th arrondissement) this morning was apparently caused by gas leak, police say. Possibility of casualties. pic.twitter.com/sDo7Anxxhm — Luke Baker (@BakerLuke) 12. Januar 2019

«Mein ganzes Bett wackelte»

Ein Anwohner twittert ein Bild vom Ort des Geschehens. Er schreibt, dass er durch die Explosion geweckt worden sei. «Mein ganzes Bett wackelte.»