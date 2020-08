Abfangjäger eskortierten Ryanair-​​Flug

Es war wohl kein angenehmer Flug für die Kabinencrew eines Ryanair-Fluges von Wien nach London-Stansted. Denn weil sie auf dem WC einen verdächtigen Gegenstand gefunden hatte, mussten die Behörden informiert werden. Zwei Maschinen der Royal Air Force eskortierten die Maschine schließlich an den Bestimmungsort. In der englischen Hauptstadt angekommen, wurden zwei Verdächtige aus der Maschine abgeführt.

Konkret handelte es sich laut APA-Informationen bei dem Gegenstand um ein Paket, an dem batterieähnliche Objekte montiert waren. Ein beiliegender Brief konnte nicht entziffert werden. Bei der Eskorte handelte es um zwei Typhoon Jets.

BREAKING: Two RAF ‘Quick Reaction Alert’ Typhoons have intercepted a passenger plane above #Stansted Airport.



The Flight — #FR7364 from #Vienna has since landed with Essex armed police officers boarding the plane.



A passenger says “two men have been removed”.



@thomas379 pic.twitter.com/FwKBKLjiJ1