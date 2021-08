US-​​Touristen stauen sich vor Grenzen Kanadas

Kanada hat seine Grenzen zu den USA wieder geöffnet. Geimpfte Touristinnen und Touristen dürfen mit einem negativen Covid-19-Test wieder einreisen. Die USA ihrerseits behalten die Beschränkungen auf nur wichtige Reisen noch bis mindestens 21. August bei.

Die kanadische Grenzbehörde betonte aber auch am Montag, sie würden Sicherheit nicht zugunsten kürzerer Wartezeiten an den Grenzkontrollpunkten opfern. Und so kam es, wie es kommen musste: Vor etlichen Grenzübergängen stauten sich die Autos auf mehreren Kilometer. Die Wartezeiten betrugen teilweise bis zu sieben Stunden, wie «Business Insider» schreibt.

Lisa wartete seit 2019, um ihr Ferienhaus zu besuchen

Für den benötigten Covid-19-Test in der Apotheke sind 150 Dollar für Ergebnisse noch am gleichen Tag oder 125 Dollar für deren Zustellung binnen 24 bis 48 Stunden fällig. «An diesem Punkt haben wir einfach nur getan, was wir tun mussten», sagte Lisa Docherty. Sie besuchte erstmals seit 2019 wieder ihr Ferienhaus im kanadischen Ridgeway.

Auf der kanadischen Seite freuten sich Gastronome und Geschäfte auf Besuch aus den USA. «Wir heißen unsere Amerikaner willkommen», sagte der Besitzer eines mexikanischen Grillrestaurants in White Rock, Joel Villanueva, und fügte hinzu, dass sein Lokal nur ein paar Fußminuten von der Grenze entfernt sei.

(L'essentiel/DPA/dmo)