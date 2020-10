Nach Million-​​Sieg melden sich alte Freunde wieder

DONALD FEAR… YOU HAVE JUST WON A MILLION POUNDS! #WhoWantsToBeAMillionaire pic.twitter.com/YNiesI1jCm — Who Wants To Be A Millionaire? (@MillionaireUK) September 11, 2020

Der Lehrer aus Telford bei Birmingham hat auf Social Media über die unangenehme Situation gesprochen. Plötzlich bekomme er Nachrichten von Menschen, mit denen er viele Jahre lang keinen Kontakt hatte.

«Ich habe alleine auf Facebook 132 Nachrichten in meiner Inbox», so Donald Fear, «einige davon sind von Menschen, von denen ich jahrelang nichts gehört habe». Donald weiß aber bereits genau, was er mit seinem Geld anstellen will: seinen Job kündigen. Für immer. Verdient...

(L'essentiel/tha)