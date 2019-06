Wo sich die Muscheln auf dem Teller schlängeln

Die Gäste schreien schockiert, als zwei lebendige Schnecken aus ihren Muscheln auf einem Teller in einem Restaurant in Japan kriechen. Das verstörende Video ist in einem Fischrestaurant in Maizuru City in Süd-Zentral-Japan gedreht worden.

Gefilmt wurde es von Hidefumi Nagai, der in der Nähe des Bahnhofs Meeresfrüchte bestellt hatte. Nagai ist der CEO der in Kyoto ansässigen Designfirma Marble und war auf einer Reise in die Stadt, als er das Restaurant besuchte. Am 22. Mai lud er das Video auf den Twitter-Account seines Unternehmens hoch, wo es seitdem mehr als neun Millionen Mal angesehen wurde.

