Toter lag 10 Jahre hinter Supermarkt-​​Kühlschrank

Es war Samstag, der 28. November 2009: Nach einem Streit mit seinen Eltern stürmte Larry Murillo-Moncada (25) aus dem Haus in Council Bluffs im US-Bundesstaat Iowa und verschwand spurlos. Bis Arbeiter im Januar diesen Jahres in einem Supermarkt eine grausige Entdeckung machten.

In einem rund 45 Zentimeter breiten Spalt hinter einer Kühlschrankwand stießen die Arbeiter auf eine Leiche. Ein DNA-Abgleich bestätigte den schlimmen Verdacht, den die Kleidung des Toten aufbrachte. Es handelt sich um den seit zehn Jahren vermissten jungen Mann.

Niemand konnte seine Schreie hören

Der 25-Jährige hatte damals in der «No Frills»-Filiale gejobbt. Von der Auseinandersetzung mit seinen Eltern tief getroffen dürfte er zum Nachdenken seinen Arbeitsplatz aufgesucht haben und auf die Kühlschränke geklettert sein. Der Platz auf den Geräten galt unter Mitarbeitern als beliebter Rückzugsort für unerlaubte Pausen.

Die Ermittler gehen von einem Unfall aus, wie CNN berichtet. Was an jenem Tag genau passierte, lässt sich zwar nicht mehr rekonstruieren, Murillo-Moncada dürfte aber von selbst in den Spalt gestürzt sein. Weder Angestellte noch Kunden hatten seine Hilfeschreie gehört, sie dürften im Lärm der Kühlaggregate untergegangen sein. Warum allerdings niemand auf den späteren Verwesungsgeruch aufmerksam wurde, ließ die Polizei in ihrer Erklärung offen.

