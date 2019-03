Frau stirbt auf Easyjet-​​Flug – Passagiere geschockt

Die 64-jährige Lehrerin Ann Rudkin ist am Montag auf der Heimreise von einer Karibik-Kreuzfahrt während des Fluges von London Gatwick nach Malaga gestorben. Laut der britischen Zeitung Dailymail war sie während ihrer Karibik-Ferien an einer schweren Atemwegsinfektion erkrankt. Ein Passagier desselben Fluges traf die Britin, die an der Costa del Sol lebt, vor dem Abflug am Flughafen Gatwick in London. «Sie sagte, sie habe die Krankheit auf dem Schiff eingefangen.»

Im Flugzeug habe die 64-Jährige Wasser erbrochen. Er und seine Freundin saßen im Flieger neben ihr. Beim Atmen habe es sich angehört, als hätte die Frau Flüssigkeit in ihren Lungen. Das Paar vermutet, dass die Britin erst kurz vor der Landung in Malaga verstarb. Ihr Körper beugte sich nach vorne und ihr Kopf lehnte am Sitz vor ihr, als wir uns zur Landung bereit machten. Die Flugbegleiter hätten sie nicht aufgefordert, sich aufzurichten. «Als das Fahrwerk ausgefahren wurde, rutschte ihr Kopf zwischen Wand und Sitz.» Das Paar spricht von einem «traumatisierenden» Erlebnis.

Paar rief panisch um Hilfe

Schließlich versuchten die beiden, die Frau zu wecken. Als sie es nicht schafften, riefen sie nach dem Bordpersonal. Erst als sie panisch nach Hilfe riefen, sei jemand vorbei gekommen. «Wir wollten nicht heraus schreien, dass wir glauben, die Frau neben uns ist tot, weil da Kinder um uns herum waren.»

Eine Flugbegleiterin habe schließlich den Puls der Frau zu fühlen versucht – vergeblich. Auch Wiederbelebungsmaßnahmen halfen nicht. Die Frau war tot.

Easyjet unter Kritik

Das Paar wirft nun Easyjet Nachlässigkeit vor. Ihrer Meinung nach hätte die Frau das Flugzeug gar nicht erst besteigen dürfen. Easyjet widerspricht: Die Passagierin habe keine Symptome gezeigt, die Maßnahmen erfordert hätten, um sie am Fliegen zu hindern. Die Airline drückt den Angehörigen ihr Beileid aus. Der Todesfall wird nun von den spanischen Behörden routinemäßig untersucht.

Laut Dailymail wurde am gleichen Tag in Gatwick eine Maschine von Virgin Atlantic vier Stunden lang unter Quarantäne gestellt, weil rund 30 Passagiere erkrankt waren. Drei von ihnen mussten für weitere Tests ins Krankenhaus. Laut der Zeitung waren sie ebenfalls auf dem Rückweg von einer Karibik-Kreuzfahrt. Ein Zusammenhang der Fälle konnte bisher jedoch nicht bestätigt werden.

(L'essentiel/vro)