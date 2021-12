«Kunden gehen mit ihrem Penis durch die Straße»

Eine «frivole» Konditorei in Angers in Westfrankreich verärgert so manchen Anwohner. Ein Franchise-Unternehmen, das es bereits in mehreren französischen Städten gibt, bietet dort neuerdings «Quéquettes» (Pimmel) und «Foufounes» (Muschis) an. In Form von Waffeln. Wer will, kann aber auch in einen «Happy Bite Day», eine «Sexy Coconut» oder einen «Sugar Daddy» beißen, wie die Zeitung «Le Parisien» berichtet.

Für Gegner der Konditorei ist problematisch, dass sie sich in der Nähe einer katholischen Grundschule und eines katholischen Gymnasiums befindet. «Die Kunden gehen mit ihrem Penis in der Hand durch die Straße», wetterte ein 30-jähriger Nachbar. Der Familienvater startete eine Petition mit dem Titel «Schützen wir unsere Kinder vor Pornografie», die von über 650 Personen unterzeichnet wurde. Die Unterzeichner hoffen, dass der Stadtrat gegen Laquéquetterie einschreitet. Sie stützen sich darauf, dass «der Verkauf oder die öffentliche Bereitstellung von Gegenständen mit pornografischem Inhalt» in einem Umkreis von 200 Metern von einer Schule verboten ist.

Der Bürgermeister Christophe Béchu scheint für das Anliegen der Petenten nicht besonders empfänglich zu sein. Er sagte: «Auf solche Streitereien können wir verzichten! Viele Leute dachten, es würde auffällig sein, aber man sieht nichts.» «Ich habe mich vergewissert, dass es sich nicht um Exhibitionismus handelt», versicherte auch Stéphane Pabritz, stellvertretender Bürgermeister und zuständig für Geschäfte. Die Gründerin der Konditorei sagte ihrerseits, dass ihre Ideen weder obszön noch vulgär seien. «Es ist ein lustiges Konzept, wir bringen Spaß und gute Laune mit», verteidigte sich Taziana Jurdi.

(L'essentiel/joc)