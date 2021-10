Sie überlebten tagelang ohne Wasser im Outback

Mahesh Patrick (14) und Shaun Emitja (21) waren nach Polizeiangaben am vergangenen Dienstag als vermisst gemeldet worden, nachdem sie von einem Wochenendausflug in die entlegene Region von Arlparra im Northern Territory nicht in ihre Heimatgemeinde Hermannsburg zurückgekehrt waren.



Die Sorgen wuchsen, als die Einsatzkräfte den Wagen der beiden 50 Kilometer südöstlich von Arlparra entdeckten – festgefahren und verlassen. Die Behörden leiteten eine großangelegte Suche ein – auch aus der Luft.

Mahesh lief zwei Tage lang Richtung Süden

«Sie dachten, sie würden in eine Richtung gehen, die sie an den Sandover Highway heranführen würde», sagte die Polizei des Northern Territory und bezog sich dabei auf die einzige Hauptstraße, die in Nord-Süd-Richtung durch die Region führt. Die beiden wurden als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht nach Hermannsburg, einer Aborigine-Gemeinde 120 Kilometer südwestlich von Alice Springs, zurückgekehrt waren.

Mahesh wanderte etwa 35 km allein und entdeckte schließlich einen Zaun, dem er zwei Tage lang nach Süden folgte. Er wurde am Freitagabend gefunden. «Wie durch ein Wunder wurde er von Gemeindemitgliedern ausfindig gemacht, die ihn mit seiner Gemeinde und seiner Familie zusammenführte», so Polizeichefin Kirsten Engels.

Er unterstützte dann eine Luftsuche der Polizei nach Shaun Emitja, der am Samstagabend gefunden wurde. «Sie haben großes Glück, dass sie noch leben - wir alle wissen, wie hart es da draußen ist», sagte Engels. Und weiter: «Wir glauben, dass sie am Dienstag zuletzt etwas zu trinken hatten.»

Temperaturen erreichen bis zu 40 Grad

Die jungen Männer seien dehydriert und klagten wegen ihres langen Fußmarsches über schmerzende Füsse, aber sie seien sonst gesund, hieß es. Im dürren und riesigen Outback des australischen Nordens herrschen derzeit Tagestemperaturen von bis zu 40 Grad.

Australische Medien verwiesen darauf, dass es bei einer Autopanne im Outback sinnvoll sei, im Fahrzeug zu bleiben. Dieses biete nicht nur Schutz vor den Elementen, sondern sei auch für Suchtrupps leichter zu finden als Einzelpersonen.

