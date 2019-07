Verfolgung mit 190 km/h – 5 Kinder auf dem Rücksitz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nachdem eine Zivilstreife in Dortmund von einem Raser in der 80er Zone überholt wurde, setzten die Beamten zur Verfolgungsjagd an. Die Polizisten mussten auf knapp 200 km/h beschleunigen, um den VW Golf einzuholen und zu stoppen.

Frau droht ebenfalls ein Strafverfahren

Als die Polizisten das Auto öffneten, trauten sie ihren Augen kaum. Wie es in der Mitteilung derPolizei heißt, saßen auf dem Rücksitz des Golfs fünf Kinder im Alter von zwei Monaten, zwei, sieben, acht und elf Jahren. Die drei Kinder auf dem Rücksitz waren nicht angeschnallt und zwei kauerten hinter dem Fahrer- und Beifahrersitz.

Die Polizei untersagte sofort die Weiterfahrt des Tempo-Sünders. Als Grund für sein hohes Tempo gab er an, dass «er weiter kommen müsse». Seinen Führerschein muss der Mann für die nächsten drei Monate abgeben. Außerdem wird er voraussichtlich 600 Euro Bussgeld bezahlen müssen.

«Setzen das Leben ihrer Kinder aufs Spiel»

Derzeit wird noch geprüft, wie der 30-Jährige für das Nicht-Anschnallen seiner Kinder bestraft wird. Auch seiner Frau droht ein Verfahren. Als Mutter der Kinder wäre sie in der Pflicht gewesen, die Kinder zu sichern, schreibt die Polizei.

Die Dortmunder Polizei appelliert an die Vernunft der Eltern. Der leitende Polizeidirektor sagt: «Nicht angeschnallte Kinder in Fahrzeugen sind leider Alltag für die Polizei. Erwachsene setzen mit solch verantwortungslosem Verhalten das Leben ihrer Kinder aufs Spiel.»

(L'essentiel/fss)