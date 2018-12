So schnell brennt der Weihnachtsbaum

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein eindrückliches Experiment zeigt, wie rasch ein trockener Weihnachtsbaum Feuer fängt. Steht der Baum hingegen in einem mit Wasser gefüllten Sockel und wird er regelmäßig mit Wasser besprüht, ist die Brandgefahr stark reduziert. Durchgeführt hat das Experiment (siehe Video oben) die US-Behörde Nist (National Institute of Standards and Technology).

Weitere Tipps:

Zu Vorhängen einen Sicherheitsabstand von 50 cm halten.

Weihnachtsbäume und Kränze nicht neben der Heizung oder anderen Wärmequellen aufstellen.

Kerzen von der Baumspitze an von oben nach unten anzünden. Beim Auslöschen umgekehrt verfahren.

Kinder und Haustiere beaufsichtigen.

Wasserkübel bereitstellen. Achtung: Nicht unter oder hinter den Baum stellen, damit er im Brandfall erreichbar bleibt. Zudem einen Putzmittelbehälter mit Sprühfunktion mit Wasser füllen. So kann im Notfall ein kleiner Brandherd punktuell bekämpft werden.

Eine Löschdecke bereithalten.

Kerzen nach Silvester nicht mehr anzünden.

Adventskränze auf eine nicht brennbare Unterlage legen, zum Beispiel einen Glastisch, Blech oder eine Schieferplatte.

(L'essentiel/jad)