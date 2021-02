Mann baut Gitarre aus dem Skelett seines Onkels

Ein Grieche hat eine Gitarre aus dem Skelett seines Onkels gebaut, wie die Metal-News-Seite Metalsucks.net berichtet. Tatsächlich ging der unkonventionelle Instrumentenbau ganz legal über die Bühne. Der Onkel war vor 20 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen und hatte sein Skelett einer lokalen Schule für besonders anschaulichen Biologie-Unterricht gespendet.

Nachdem die Familie des Verstorbenen die sterblichen Überreste von der Schule zurück erhielt, wusste niemand so genau, was man mit der gigantischen Holzkiste anfangen sollte, zumal Einäscherung im griechisch-orthodoxen Glauben verboten ist. Der Neffe des verstorbenen Rockers hatte schließlich die zündende Idee, beantragte alle benötigten Genehmigungen bei den griechischen Behörden und konnte anschließend mit dem ungewöhnlichen Projekt beginnen.

Nach zahlreichen Start-Schwierigkeiten («Niemand hat bisher eine Gitarre aus einem Skelett gebaut.») ist die E-Gitarre mittlerweile fertiggestellt und voll funktionsfähig. «Jetzt kann Onkel Filip bis in die Ewigkeiten shredden. Das ist das was er gewollt hätte», so der Gitarren-bauende Neffe gegenüber Metalsucks.net.

(L'essentiel)